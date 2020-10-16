Как сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ), продажа авиабилетов уже открыта.

Полеты будут выполняться на воздушном судне Аirbus А319 один раз в неделю — по воскресеньям.

"По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих правилах и ограничениях при въезде в страну назначения", — отмечает пресс-служба.

В настоящее время регулярные полеты из Владивостока за рубеж не выполняются.