"В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно", — говорится в сообщении.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня — с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня — с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня — с четверга по воскресенье).

Ранее Минтруд, который готовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, отмечал, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями в России являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.

Между тем, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, предложение Минтруда объявить выходным днем 31 декабря 2021 года поддерживает практически каждый второй россиянин (48%).