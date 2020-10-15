"Возобновление туризма произойдет до католической Пасхи, то есть до апреля. К такому выводу мы пришли совместно со Всемирным туристическим альянсом на основе анализа данных заболеваемости коронавирусом в Европе и мире", — сообщила она на дискуссии "Въездной туризм из КНР: социально-экономический эффект для России".

Ли Ян подчеркнула, что Россия остается верным другом Китая, между странами хорошая политическая обстановка. "Скорее всего, со стороны КНР при запуске туризма будет проводиться политика стимулирования – чтобы граждане ехали в дружественное государство", — заметила она.

Авиасообщения между Россией и Китаем прекращено с 27 марта из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году РФ посетили 1,2 млн организованных туристов из КНР, это на 12% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2020 года в Россию прибыло 47,6 тыс. китайских путешественников, падение турпотока составило 92%.