"Полетные программы в Анталью, Бодрум и Даламан продолжатся в ноябре", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что с момента возобновления рейсов на турецкие курорты 10 августа авиакомпания перевезла в направлении туда-обратно 600 тыс. российских туристов.

Вылеты преимущественно выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, откуда в Турцию также осуществлялись трансферные рейсы из ряда российских регионов. Кроме того, в статистике учтены пассажиры прямых рейсов из Калининграда, Казани и Новосибирска.

"К списку городов добавились Самара и Красноярск, которые по решению правительства открыты для международных полетов с 10 октября. Кроме того, с 29 октября AZUR air первой из российских авиакомпаний запускает прямые регулярные рейсы в Стамбул из Новосибирска", — сообщили в пресс-службе перевозчика.