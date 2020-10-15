"Зеркало сцены" организовано региональным отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке министерства культуры и туризма области на средства гранта Российского фонда культур", представленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

В этом году фестиваль проходит под девиз "Спокойствие. Только спокойствие!".

"В связи с эпидемической ситуацией этот театральный сезон проходит в необычных условиях. А нестандартный сезон требует и нестандартных решений — поэтому и был выбран такой девиз нашего праздника", — рассказал собеседник агентства.

На фестивале будут представлены девять спектаклей, оценивать которые предстоит театральным и музыкальные критикам из Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых Татьяна Ткач, Марина Гайкович, Надежда Стоева, Ольга Галахова. Награды будут присуждаться в 15 номинациях.

Торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей состоятся 18 октября, в рязанском Театре Драмы.