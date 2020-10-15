"Второй этап федеральной программы туристического кешбэка стартовал у нас сегодня. Также мы запускаем региональную программу "Янтарные выходные". Эти предложения помогут нам привлечь в регион дополнительное число туристов в осенне-зимний сезон, особенно на время зимних каникул", — рассказал Ермак.

По его словам, в рамках федеральной программы туристы смогут вернуть до 20% стоимости тура в Калининградскую область, но не более 20 тыс. рублей. Региональный кешбэк предполагает, что отели, участвующие в программе, будут предоставлять одну ночь бесплатно в дополнение к двум уже оплаченным. При этом воспользоваться предложением смогут не только туристы из других регионов России, но и жители региона.

По словам Ермака, в области по федеральной программе кешбэка начинали работать лишь 33 гостиницы, сегодня их уже 55, и этот рост говорит о популярности данного продолжения среди туристов.

"В настоящее время большинство туристов приезжает в регион примерно на 7-8 ночей, хотя мы ожидали, что это число составит 5-6 ночей. Сегодня мы предлагаем приезжающим примерно 400 туристических продуктов и маршрутов, и для посещения только самых интересных необходимо продолжительное время, не 3-4 дня", — отметил министр.

"Калининградская область сегодня на слуху. Министерство туризма и региональная туриндустрия активно стимулирует интерес к ней, повышая спрос на свои предложения. В последнее время наметилась устойчивая тенденция — отдыхать в России становится модно, а у нас есть не только хорошие отели и неплохой климат, но и то, что можно посмотреть, прикоснуться к необычному, познать и удивиться", — заключил министр.

Как сообщалось, в Калининградской области туристический поток по итогам года оценивают в 1,2 млн человек. В 2019 году в регион приехало 1 млн 740 тыс. туристов. Ожидалось, что в 2020 году их число составит более 2 млн человек.