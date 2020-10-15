"Я бы не говорила в прошедшем времени о туристическим сезоне, потому что он продолжается. В этом году он абсолютно точно длиннее, чем обычно", — заявила исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.

По ее словам, переход многих россиян на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса повлиял как на спрос, так и на предложение: крымский бизнес адаптирует свои объекты под новые задачи. "И вообще рынок немножко меняется, срез позволяет говорить о том, что есть люди, которые приезжают на длительный период и снимают отдельное жилье", — уточнила собеседница агентства.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей подтвердил эту тенденцию. "Повлияло то, что люди сделали выводы из первой волны карантина. Они понимают, что если есть возможность пересидеть, то лучше это сделать в Крыму. Тем более, что цены опустились по сравнению с высоким сезоном", — пояснил Маковей.

По его данным, основная часть отельеров, которые не повышали цены, смогли выйти на уровень выручки прошлого года, а в дорогом сегменте доходы выросли. "Некоторые их них увеличили выручку к прошлому году в 2,5-3 раза. Это было основано на повышении стоимости, потому что дорогого сегмента у нас дефицит", — сказал эксперт.

При этом в некоторых отелях Крыма доход вырос по сравнению с прошлым годом, по словам руководителей, и без поднятия цен. Например, генеральный директор крупнейшего курортного комплекса Феодосии "Алые паруса" Анна Нерозина написала в фейсбуке, что если сравнивать с прошлым годом период с января по сентябрь, то рост составил 9%, а с июля по сентябрь — 33%.

Глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский назвал финансовые результаты турсезона в Крыму "приемлемыми". Он считает, что не всем объектам удалось наверстать упущенные за время простоя доходы, однако успешные август и сентябрь позволили "сгладить" ситуацию. Продление сезона, по его мнению, во многом связано с погодой.

"У нас уникально теплый октябрь, я бы сказал — аномально теплый. Температура воды до сих пор — 22 градуса, обычно в это время она уже 15-16 градусов", — обратил внимание Зелинский.

Крым открыл в этом году полноценный курортный сезон 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. По данным с начала года до конца сентября, в регионе отдохнули 5 млн человек — на четверть меньше прошлогоднего, при этом август показал рост на 15%, а сентябрь — на 40%.