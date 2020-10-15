В период с 1 по 8 октября 640 млн человек посетили основные туристические объекты страны по сравнению с 780 млн за аналогичный период прошлого года, что, по словам Джулии Ванг, стратега по глобальным рынкам JPMorgan Private Bank в Азии, весьма впечатляет, учитывая ограничения на посещение достопримечательностей.

В этом году выходных в честь Дня образования КНР и праздника середины осени было не семь, а восемь. Это первые длинные выходные с начала пандемии коронавирусной инфекции.

В наибольшем выигрыше оказались роскошные отели и магазины беспошлинной торговли на острове Хайнань, поскольку те жители Китая, которые в обычных условиях отправились бы за границу, остались в стране, отмечает Ванг.

Потребители, которые не путешествовали, все равно выходили за покупками, и траты в магазинах и ресторанах выросли на 5% по сравнению с 2019 годом. Кассовые сборы в Китае также вернулись на уровни прошлого года.

"Конечно, нам нужно тщательно изучить данные "золотой недели" — в расходах может быть много отложенного спроса, который не сохранится в будущем, — сказала аналитик. — Тем не менее эти данные полезны для определения масштабов долговременного ущерба экономике от перебоев, связанных с COVID-19".

По словам Ванг, оживление покупательской активности также поддержит занятость в сфере услуг.

"Рост потребления позволяет предположить, что в настоящее время полным ходом идет процесс более широкого восстановления. А учитывая продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда, мы не думаем, что долговременный ущерб будет настолько страшен, как мы первоначально опасались", — говорит она.