"Посещение Эрмитажа определяется тем, сколько Эрмитаж сможет принять посетителей. Системы, когда сколько угодно набивается в залы, не будет, мы будем принимать только по сеансам. Будут не только льготы, но и квоты на льготы. Сейчас у нас есть бесплатный четверг раз в месяц, он для студентов и детей. Постепенно, как будут появляться деньги, мы будем льготы менять", — сказал Пиотровский в четверг в рамках пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад".

В то же время, отметил Пиотровский, вопрос расширения льготных категорий не только финансовый.

"Это еще упирается в "надо ли". Мы договорились с крупными спонсорами, есть возможность оплатить льготы. Но провоцировать детей и людей старше 65 лет сейчас, чтобы они приходили в музей, который является вообще-то очагом заразы, хоть и не сильным, мы не будем", — добавил директор Эрмитажа.

Он заверил, что при улучшении эпидситуации музей будет регулярно расширять перечень льготных категорий.