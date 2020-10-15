"Необходимо запретить на территории Севастополя проведение всех зрелищных, публичных, досуговых и иных массовых мероприятий, в том числе проводимых в помещениях, за исключением спортивных, проводимых на открытом воздухе с количеством участников не более 50 человек. Кинотеатры и театры закрываем для посещения", — сказал Развожаев на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в четверг.

При этом театрам разрешат продолжать репетиции с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Эти ограничения вводятся как минимум на две недели, уточнил губернатор.

Кроме того, власти решили запретить проведение экскурсий, а туристы теперь должны будут предоставлять справки при заселении в отели.

"Гостиницам и иным средствам размещения осуществлять размещение граждан только при предъявлении результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию — методом ПЦР или методом определения антител, проведенного не более чем за пять дней до заселения. Такая норма у нас весной была, нужно возобновить", — отметил глава города.

Также в Севастополе запрещают церемонии регистрации брака, если участников больше 15. "У нас небольшие помещения для регистрации — по 50-100 человек там бывает. По статистике видны последствия этих торжественных мероприятий", — пояснил Развожаев.

Ситуацию с распространением коронавируса в городе он назвал стабильно тяжелой — ежедневно прибавляется примерно по 30 зараженных.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, на прошлой неделе ее вернули для граждан старше 65 лет. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1,4 тыс. человек, 44 пациента умерли.