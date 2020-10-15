Парк расположен в курортном районе Капельница города Железноводска. На его территории расположены Баталинская пещера и Баталинский заказник, а также живописные Лермонтовское и горько-соленое озера.

Парк планируют объединить сетью оборудованных маршрутов, следуя по которым туристы попадут к источнику горячей минеральной воды, горько-соленым озерам и другим достопримечательностям.

Основные объекты в парке оборудуют QR-кодами, переводящими посетителя на сайт, где они смогут ознакомиться с информацией о парковых объектах и с их историей.

В районе Баталинской пещеры планируется установка оборудования для лазерного шоу, которое будет включаться ежедневно по вечерам и рассказывать легенду пещеры, легенду озера и историю региона.

Кроме того, планируется прокладка маршрута к горько-соленым озерам, в районе которого летом текущего года обнаружен выход горячей минеральной воды температурой около 76 градусов.

В парке также появится аптекарский огород с лекарственными растениями, а в озере — лотосы Комарова. Также в экопарке высадят саженцы облепихи, барбариса, сирени и других деревьев.

Все маршруты будут оборудованы информационными щитами и навигационными указателями, на них будут размещены, помимо основной информации, координаты и телефон службы спасения.

Также на этих маршрутах будут установлены арт-объекты, изготовленные из природных материалов.

"Этот проект представляет альтернативные способы проведения досуга для гостей и жителей Ставропольского края с пользой для природы", — пояснили в Минтуризма.

В министерстве добавили, что проект по созданию экопарка участвует в конкурсе Фонда президентских грантов.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".