"В полночь с 15 на 16 октября аэропорт Бен-Гурион начнет работу в новом режиме, соответствующему тому, в котором он функционировал до введения карантина. Уже в пятницу 30 иностранных авиакомпаний возобновят полеты в Израиль", — сказали в пресс-службе.

Российских перевозчиков среди них нет.

В Минтуризма уточнили, что пока рейсы будут обслуживать только израильтян, а также небольшое количество категорий иностранных граждан со специальными разрешениями.

Таким образом, туристам в страну попасть не получится — но можно въехать с целью лечения после одобрения заявки государственными органами Израиля, это правило касается и граждан РФ. Однако Россия на данный момент не включала Израиль в список стран, с которыми разрешено возобновить авиасообщение.

"Произошел новый виток, приближающий нас к возобновлению туризма. Уверен, что новые технологии борьбы с коронавирусом, которых становится все больше, будут способствовать возобновлению туризма между Израилем и странами СНГ уже в обозримом будущем", — цитирует пресс-служба директора департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимира Шкляра.