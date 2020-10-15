По его словам, обе дороги уже построены, одна из них расположена в секторе "А" курорта, вторая — в секторе "Б". "Они защищены от ветра, будут работать всепогодно", — сказал Прокудин.

Согласно титрам к видеообращению, речь идёт о канатных дорогах "Учебная" и "Запад". По данным на официальном сайте "Каскада", ориентировочная стоимость "Запада" — 300 млн рублей, протяженность по склону — 1,175 км, перепад высот — 240 метров.

Вместе с тем в "Каскаде" "Интерфаксу" не смогли актуализировать данные, также не раскрыли информацию по канатной дороге "Учебная". В то же время ранее со ссылкой на соглашение о создании благоприятных условий социально-экономического развития "Шерегеша", которое заключили правительство Кузбасса и Прокудин в ноябре 2019 года, сообщалось, что стоимость объекта — порядка 150 млн рублей. Протяженность дороги по склону — 993 метра.

Согласно официальному сайту компании, "Каскад" также сохраняет планы построить и ввести в 2023 году канатную дорогу "Восток" стоимостью около 800 млн рублей и мощностью 2,4 тыс. человек в час, этот объект также был включен в соглашение.

В видеообращении Прокудин сообщил, что в планах компании — строительство двух отелей на 250 номеров — по одному в секторе "А" и в секторе "Б" курорта. "Ведем переговоры с проектными организациями", — сказал он, однако, не раскрыл инвестиции в проекты и примерные сроки строительства. В компании "Интерфаксу" также не уточнили эту информацию.

Ранее со ссылкой на соглашение сообщалось, что на строительство двух гостиниц в секторе "А" планируется направить около 1 млрд рублей, в том числе, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию гостиницу на 100 номеров, в 2025 году — на 200 номеров. На официальном сайте компании также имеется информация о строительстве соответствующих объектов, однако, инвестиции в них не раскрываются.

Кроме того, в ходе видеообращения Прокудин заявил, что компания завершила нулевой цикл "большого кафе в районе подъемника "Мустаг" (в секторе "Б" — ИФ). Завершить строительство объекта, по словам Прокудина, планируется в 2021 году. Согласно официальному сайту компании, стоимость объекта — 50 млн рублей, завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на октябрь 2021 года.

В ходе видеообращения Прокудин подчеркнул, что "в этом году группа компаний "Каскад" профинансировала 1,25 млрд рублей проекта "Шерегеш", из них 621 млн рублей — непосредственно в бюджеты Таштагольского района и Кемеровской области". Он напомнил, что "администрация брала обязательство направить эти средства на развитие инфраструктуры — автомобильных дорог, благоустройства, водоснабжения, канализации и других проектов".

Как сообщалось со ссылкой на текст соглашения, правительство Кузбасса обязалось разработать комплексную программу развития "Шерегеша" на 2020-2023 годы с общим объемом финансирования из консолидированного бюджета Кемеровской области в сумме 5 млрд рублей. Прокудин, в свою очередь, заявил о намерении "зарегистрироваться по месту жительства в Таштагольском районе Кемеровской области (где находится "Шерегеш" — ИФ) для уплаты налогов на доход физического лица в 2020-2021 годах и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории данного муниципального образования с уплатой всех установленных налогов и сборов". Предполагалось, что в 2020-2021 годах он перечислит в консолидированный бюджет региона 2,5 млрд рублей налоговых отчислений.

Правительство Кемеровской области, согласно соглашению, в 2020-2023 годах заявило о планах направить средства, в том числе, на следующие объекты инфраструктуры в "Шерегеше": реконструкция системы водоотведения (до 1,1 млрд рублей, ввод в 2021-2022 годах), строительство системы водоснабжения (около 1,5 млрд рублей, ввод в 2022-2023 годах), подъездная дорога к сектору "Б" с асфальтовым покрытием и автостоянкой (порядка 500 млн рублей, ввод в 2021 году).

Как сообщалось, осенью 2020 года власти Таштагольского района Кемеровской области и ООО "Мегастройкомплекс" (Новосибирск) заключили контракт на реконструкцию очистных сооружений в городе Шерегеш (Кемеровская область) за 1,1 млрд рублей.

ГК "Каскад" Прокудина и его семьи принадлежит 9 из 18 канатных дорог в "Шерегеше", которые, по собственным данным компании, обслуживают порядка 70% туристов горнолыжного комплекса. В состав "Каскада" также входят отель, два кафе, ряд инфраструктурных объектов.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" включает 24 горнолыжные трассы (всего около 45 км), 18 подъемников, на его территории находятся 64 отеля, 62 кафе и ресторана, 3 развлекательных центра. В минувший сезон 2019-2020 годов "Шерегеш" из-за COVID-19 завершил работу на месяц раньше — в конце марта, однако, принял 1,327 млн туристов, что соответствует уровню предыдущего сезона.