"Курорт "Роза Хутор" совместно с компанией "Хели-Грант" открыл "Вертолетный центр", который предлагает воздушные путешествия на вертолете Белл-407 по территории Краснодарского края. Регулярные туристические маршруты стали доступны с октября", — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в программу вертолетных маршрутов входят обзорные прогулки над территорией Сочинского национального парка, а также перелеты между курортом и пунктами Краснодарского края, Республики Адыгея и Кабардино-Балкарии.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Сейчас гостям предлагаются два основных маршрута. "Панорамный" — это 15-ти минутный обзор площадок объектов Олимпиады 2014 года, горы Красная скала, одной из вершин массива Аибга (2450 м), горы Агепста (3256 м), горы Каменный столб (2509 м) и хребта "Турьи горы". А получасовой маршрут "Обзорный" позволяет увидеть не только горные ландшафты, но и Черное море. Он предполагает полет к побережью в район Кудепсты через Старую Краснополянскую дорогу, а также осмотр с высоты самого длинного подвесного пешеходного моста в России Skypark AJ Hacket Sochi и территории форелевого хозяйства", — сообщили в пресс-службе.

Заместитель гендиректора "Розы Хутор" Сергей Хворостяный отметил, что перелеты для туристов будут полностью безопасны.

"Мы со всей тщательностью подошли к выбору партнера для создания "Вертолетного центра". Принципиальным был вопрос наличия свидетельства эксплуатанта, позволяющего выполнять коммерческие пассажирские перевозки. В нашем распоряжении вертолет Белл-407 – это очень надежная машина. Помимо пилота он вмещает до пяти пассажиров", — цитирует его пресс-служба.

Сейчас на курорте для организации перелетов действует одна вертолетная площадка. В дальнейших планах "Розы Хутор" – открытие еще нескольких площадок и развитие сети маршрутов.