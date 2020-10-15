"Учреждениям культуры и иным организациям, подведомственным Департаменту культуры города Москвы, на период действия режима повышенной готовности обеспечить с 19 октября 2020г. реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме", — говорится в приказе.

Реализация билетов должна осуществляться с соблюдением социальной дистанции в одно посадочное место слева, справа, впереди и позади от посетителя. Для крайних рядов и мест возле проходов социальной дистанцией считается полностью свободное от других посетителей пространство, либо расстояние от других посетителей не менее 1,5 метра.