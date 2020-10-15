"Города Смоленской, Брянской и Орловской областей с конца октября будут объединены маршрутом поездов "Таврия" Смоленск — Симферополь", — говорится в пресс-релизе.

Поезда из Крыма в Смоленск будут курсировать с разной периодичностью и следовать через Брянск, Орел, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Первый состав поезда Симферополь — Смоленск отправится в путь 23 октября, в 10:10 мск, с железнодорожного вокзала крымской столицы и прибудет в Смоленск 25 октября, в 13:08.

Из Смоленска первый поезд отправится 25 октября, в 18:50, и прибудет в Симферополь 27 октября, в 22:10 мск.

Поезда состоят из купейных и плацкартных вагонов.

Компания-перевозчик сообщила также, что назначены дополнительные поезда по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь (отправлением из северной столицы с 22 октября, из Крыма — с 24 октября). В составе — плацкартные и купейные вагоны. Поезд проследует Тверь, Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-На-Дону.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря прошлого года: из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. ГСЭ подпал за это в январе 2020 года под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

Оператор ж/д перевозок в Крым текущим летом расширил географию поездок на полуостров: поезда "Таврия", в частности, связывают Симферополь с Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом, Адлером и Ростовом-на-Дону, Севастополь — с Москвой, Евпаторию — с Москвой, Петербургом и Псковом.

Круглогодичные поезда из Перми и Омска в Крым и обратно начнут курсировать с середины декабря.