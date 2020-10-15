"Вылет из Москвы ("Домодедово") — в 13:30, прибытие в Ульяновск — в 16:10. Вылет из Ульяновска — в 16:50, прибытие в Москву ("Домодедово") — в 17:30" — говорится в сообщении

Дневные рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям, начиная с 25 октября, следует из расписания на сайте аэропорта.

Введенный в июне текущего года ежедневный рейс авиакомпания S7 Airlines из Москвы в Ульяновск и обратно сохранится и в зимнем расписании.

Как сообщалось, авиакомпания ввела ежедневный рейс из Москвы в Ульяновск с 1 июня — вылет из Москвы поздним вечером, из Ульяновска — ранним утром.

В настоящее время рейсы из Ульяновска в Москву выполняют также "Аэрофлот" и лоукостер "Победа".