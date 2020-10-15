"Тех мер, которые уже применяются — масочный режим в общественных местах, требования перевести на удаленную работу 30% сотрудников, исключение мероприятий с массовым скоплением людей и ограничения для людей старше 65 лет и хронических больных, на сегодняшний день достаточно. Дальнейшее зависит от того, насколько ответственно люди и бизнес будут эти меры выполнять", — подчеркнул Пуртов в четверг на встрече со столичным уполномоченным по защите прав предпринимателей Татьяной Минеевой и представителями бизнеса.

Он отметил, что с июля ситуация в экономике Москвы выровнялась, обороты московских компаний в целом превышают аналогичный показатель 2019 года. Исключение составляют ряд отраслей, наиболее пострадавших от ограничений, принятых в пандемию, например, гостиничный бизнес, туризм, общепит по объективным причинам не вернулись к докризисным оборотам.

"При формировании бюджета сегодня мы стараемся сохранить все социальные расходы, в первую очередь — усилить финансирование здравоохранения. Сокращение расходов происходит за счет адресной инвестиционной программы, прежде всего это касается проектов по благоустройству города. Где есть возможность, мы проекты сдвигаем, где нет такой возможности — замораживаем до лучших времен", — сказал министр правительства Москвы.

В ходе встречи предприниматели предложили ряд мер, направленных на преодоление кризиса и поддержку бизнеса, в том числе введение паспортов безопасности в индустрии красоты, совершенствование процедур закупок в сфере услуг, меры по налоговой поддержке фитнес-индустрии.

"Мы готовы к диалогу с бизнесом по всем направлениям в рамках рабочих групп, наиболее рациональные предложения будем выносить на рассмотрение Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы, который начнет работать в ближайшее время", — добавил Пуртов.