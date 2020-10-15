В 2014 году московская АНО "Центр исследований и разработок" подготовила оценку допустимой антропогенной нагрузки на территорию Соловецкого архипелага.

"В 2015-2020 годах количество туристов, посещающих объекты турпоказа, составляет не более 25 тыс. человек, что, согласно оценке московских экспертов, значительно меньше предельных значений допустимой антропогенной нагрузки. Таким образом, в настоящее время отсутствует необходимость ограничения пребывания посетителей Соловецкого архипелага", — говорится в ответе властей на запрос агентства.

В правительстве отметили, что вопросы сохранения и развития Соловецкого архипелага решаются во взаимодействии органов исполнительной власти РФ, власти Архангельской области, органов местного самоуправления, ФГБУК "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" и Русской православной церкви (РПЦ) "путем принятия взаимосогласованных коллегиальных решений".

Как сообщалось, в конце августа текущего года в ходе визита на Соловки патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что нужно ограничить поток туристов на архипелаг, а также пожаловался на игнорирование РПЦ в вопросах сохранения архипелага.