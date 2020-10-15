"С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов", — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина в четверг.

В нем отмечается, что, входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

"Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19", — отмечает мэр.

По его словам, так власти смогут выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса.

В указе мэра, опубликованном на его сайте, говорится, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие развлекательную деятельность, обязаны будут "получить с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и правительства Москвы электронный идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на специальный короткий номер 7377" для бара или клуба. Данный электронный идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на специальный короткий номер 7377 должен быть размещен на входе в их бар или клуб.

Также организации обязаны обеспечить прохождение их работниками и посетителями процедуры регистрации всех посещений в течение суток с использованием электронного сервиса.