"РСТ предлагает в ходе второго этапа кешбэка продавать туры на период как минимум до конца мая 2021 года. Также союз просит правительство рассмотреть возможность резервирования на следующий год средств, оставшихся от реализации программы в этом году, и организовать очередную распродажу туров не позднее февраля 2021 года", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

Соответствующее письмо Михаилу Мишустину направил президент РСТ Андрей Игнатьев.

Программа кешбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. По условиям второго этапа программы, туристы могут получить кешбэк за поездки до 10 января 2021 года. Второй этап стартовал 15 октября и продлится до 5 декабря.

В РСТ заметили, что продление программы кешбэка до мая поможет скорректировать загрузку отелей в России в межсезонье, что всегда было актуальной проблемой.

"Сейчас в высокий сезон качественного номерного фонда не хватает, а в низкий, который у нас длится более полугода, он не заполняется. Продление программы кешбэка до мая поможет стимулировать загрузку отелей в межсезонье. Кроме того, вырастет глубина продаж туров, которая из-за пандемии достигла минимума", — подчеркнула она.

По словам Тюриной, направленная на восстановление внутреннего туризма программа в этом случае будет вдвое эффективнее, поскольку позволит туристам комбинировать кешбэк со скидками за раннее бронирование, которые предлагают туроператоры и отели. Кроме того, к акции в таком случае смогут присоединиться и операторы по речным круизам, которые оказались вне второго этапа программы в силу сезонности этого вида отдыха.

"У российских граждан появится возможность отдыхать и лечиться в первом полугодии 2021 года по небывало низким ценам", — отметила она.

В РСТ также попросили правительство рассмотреть возможность резервирования средств, оставшихся от реализации программы кешбэка в этом году, и объявить очередную распродажу туров не позднее февраля 2021 года.

"Тем более что для стимулирования ранних продаж, межсезонной загрузки отелей и освоения новых маршрутов программа кешбэка может стать ежегодной и войти составной частью в новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", — заметили в РСТ.