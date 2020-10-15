"Аэропорт "Анапа" — один из немногих в России, превысивших показатели производственной деятельности в период пандемии", — отмечается в сообщении. В период бархатного сезона аэропорт курорта продолжает показывать рост пассажиропотока после снятия карантинных ограничений. В частности, в сентябре пассажиропоток возрос на 73% по сравнению с показатели сентября прошлого года и достиг 392 тыс. человек.

Больше всего туристов прилетало в Анапу из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Перми, Казани.

Как сообщалось, аэропорт к сентябрю восстановил пассажиропоток после кризиса, вызванного пандемией COVID-19: за три летних месяца 2020 года он вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,115 млн человек. Выход на прошлогодние показатели стал возможным за счет отмены карантинных ограничений в крае и возобновления летнего туристического сезона.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции аэропорт с 29 марта перешел на ограниченный режим работы. Из-за карантинных мер уже в апреле пассажиропоток аэропорта рухнул на 90% — до 5,739 тыс. человек. С 22 июня все ограничения были сняты.