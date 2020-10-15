"На территории музейно-экскурсионного комплекса государственного природного биосферного заповедника "Шульган-Таш" временно приостанавливаются экскурсии и не будет производиться заселение в гостевые дома. Просим в этот промежуток времени не планировать поездку в пещеру Шульган-Таш (Капову)", — сообщает пресс-служба заповедника.

Ограничения вводятся с 17 октября по 1 ноября.

"Шульган-таш" (Капова пещера, 400 км от Уфы) — карстовая пещера протяженностью около 3 км, имеет три яруса, находится на берегу реки Белой в природном заповеднике "Шульган-Таш" в Бурзянском районе Башкирии. Пещера является одним из наиболее известных в Европе памятников с наскальной живописью первобытного человека эпохи палеолита (древнекаменный век). Среди представленных образов на стенах можно встретить таких ярких представителей фауны, как шерстистый носорог, бизон, лошадь, мамонт. Рисунки на стенах пещеры были созданы около 17-19 тыс. лет тому назад.