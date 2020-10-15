Согласно документу, размещенному на официальном сайте правовой информации, в границы ТОР предполагается включить земельный участок площадью почти 1,5 млн кв. метров в Анивском районе Сахалина".

"Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на ТОР "Горный воздух": 1 млрд 69,37 млн руб. (без учета НДС). Предусмотрено создание 121 рабочего места", — сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

Инвестор планирует создать гольф-клуб, который будет функционировать круглогодично "с оказанием сопутствующих услуг спортивных, гостиничных, общественного питания и бытового обслуживания".

Планируемый срок реализации проекта — до 2024 год. Сроки его окупаемости предполагаются от 7 до 9 лет.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", ООО "Рассэн" зарегистрировано в ноябре 1998 года в городе Анива Сахалинской области с уставным капиталом 1,5 млн рублей. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Владельцем компании является гражданин Кореи Ким Ин Сик.

ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. В результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма. До 2021 года планировалось увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры — гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы.