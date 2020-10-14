Второй этап распродажи туров с кэшбеком пройдет с 15 октября по 5 декабря.

«В программе стимулирования турпоездок по России примут участие более 2,2 тыс. гостиниц, туроператоров и онлайн-агрегаторов, это на 20% больше, чем в первом этапе программы кешбэка за туры», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, впервые к программе подключились более 10 онлайн-агрегаторов туров. Участники распродажи подготовили для туристов более 1,5 млн предложений по разным направлениям России.

Программа кешбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,5 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбеком.

Туры с кешбэком можно будет купить на портале мирпутешествий.рф, который переадресует туристов на сайты туроператоров и отелей. Приобрести туры можно только онлайн с помощью карты "Мир", зарегистрировав ее для участия в бонусной программе. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.