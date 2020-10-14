«В рамках второго этапа туристического кешбэка мы подготовили более полутора миллиона предложений на осень и зиму, включая Новогодние праздники. Особое внимание мы обращали на путешествия, связанные с самыми разными видами отдыха на природе. Выбрать доступный и безопасный вариант такого отдыха можно практически в каждом регионе нашей страны», — сказала Догузова.

Она напомнила, что условия участия в туристическом кешбэке стали удобнее и привлекательнее для туристов. На выбор и покупку туров теперь отведено более полутора месяцев, вплоть до 5 декабря, а отправиться в поездку можно будет с момента старта акции и до окончания новогодних праздников.

Догузова подчеркнула, что теперь учтены пожелания туристов. «В программе участвуют поездки от двух ночей, и можно отправляться в короткие путешествия на выходные. Возврат в размере двадцати процентов теперь распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер возврата увеличен до двадцати тысяч рублей», — отметила она.

«Мы просим туристов во время путешествий соблюдать все необходимые меры предосторожности, а турбизнес – придерживаться всех рекомендаций, которые мы совместно с Роспотребнадзором выработали перед запуском летнего курортного сезона», — добавила глава Ростуризма.

Программа кешбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,5 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбеком.

Туры с кешбэком можно будет купить на портале мирпутешествий.рф, который переадресует туристов на сайты туроператоров и отелей. Приобрести туры можно только онлайн с помощью карты "Мир", зарегистрировав ее для участия в бонусной программе. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.