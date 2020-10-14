Вылет из Петербурга будет осуществляться в 22:55 во вторник и субботу, из Тюмени — в 6:45 по средам и воскресеньям.

Согласно данным аэропорта, в настоящее время из Тюмени в Санкт-Петербург есть ежедневный рейс компании "Аэрофлот".

По данным Росавиации, в 2019 году компания Nordwind перевезла 5,5 млн пассажиров (рост на 13% к 2018 году), став по этому показателю восьмой среди российских перевозчиков.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Nordwind контролирует глава туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.