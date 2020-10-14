"Пока что больше всего вопросов с Японией. Для туристов там действует 14-дневный карантин, как в Великобритании. На таких условиях спроса на направление не будет, хотя, например, для жителей Владивостока это первая за полгода возможность выехать за границу. А вот Сербия и Куба ждут россиян без всяких условий", — рассказал он.

По словам Мкртчяна, Сербия зимой может стать популярным направлением для сити-брейков. "В условиях отсутствия Будапешта, Праги, Милана и Вены Белград может стать неплохой альтернативой для поездок на выходные. Это знаковый для многих россиян город на Дунае, там вкусная кухня", — отметил он.

Открытие Кубы эксперт назвал "мега-бомбой". "Это действительно интересно. Зимой на Черном море купаться невозможно, а курорты Египта и Таиланда для россиян сейчас недоступны. У нас появилась дополнительная альтернатива Занзибару и ОАЭ", — сказал Мкртчян.

Помимо этих трех стран Россия возобновила и рейсы в Абу-Даби.

"Это очень позитивная новость, потому что билеты в Дубай на фоне возобновления рейсов в соседний эмират сразу же подешевели на 30%. А только вчера они продавались за безумные 130 тыс. рублей туда-обратно в эконом-классе. С появлением перевозки в Дубай из российских регионов цены снизятся еще на 50%", — отметил эксперт.

Он добавил, что Абу-Даби будет интересен туристам как с целью стыковок при полетах на Мальдивы, так и сам по себе. "Там много развлекательных парков, можно купаться в Персидском заливе. Обязательный 14-дневный карантин по прибытии в эмирате отменят 20 декабря или раньше", — рассказал Мкртчян.

Он напомнил, что в Белград самолеты полетят уже 29 октября, а на Кубу и в Токио – с 1 ноября.

"Что касается цен, то туры в Японию дешево стоить не будут. Куба будет на 15-20% дороже Танзании, но при этом дешевле Мальдив. А Сербия будет недорогой, потому что спрос на нее небольшой", — заключил эксперт.

В среду председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения Сербией, Кубой и Японией и Абу-Даби в ОАЭ. Рейсы по направлениям Москва — Белград будут осуществляться два раза в неделю, по направлению в Кубу: Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара также два раза в неделю. Полеты в Японию возобновятся 1 ноября, будут осуществляться три рейса в неделю: два рейса Москва — Токио и один рейс Владивосток — Токио.