"В рамках второй акции с кэшбеком путешественники смогут приобрести туры более чем в 20 регионов России. Новинками станут программы в Тюменскую и Нижегородскую области, а также зимние экскурсионные туры на Алтай, Камчатку и в республику Карелия", — рассказали в "Интуристе".

Второй этап распродажи туров с кэшбеком пройдет в России с 15 октября по 5 декабря. В программе участвуют поездки от двух ночей, ограничений по минимальной стоимости проживания нет, кэшбек составляет 20%. В путешествие в рамках программы нужно отправиться до 10 января, а оплатить поездку нужно картой платежной системы "Мир".

Клиенты "Интуриста" смогут отправиться с кэшбеком в поездки по таким направлениям, как республика Алтай и Алтайский край, Вологодская область, республика Татарстан, Карачаево-Черкессия, Ставропольский, Краснодарский края, Башкортостан, Иркутская область, Приморский край, республика Карелия, Калининградская, Нижегородская, Тюменская, Мурманская области, Крым, Ленинградская, Новгородская и Псковская области, а также Севастополь, Санкт-Петербург и Москва.

"Запущенная Ростуризмом программа с кэшбеком по своему значению для отрасли беспрецедентна. Она поможет стимулировать продажи в зимний период с захватом "высоких" каникулярных дат и даст возможность туристам неплохо сэкономить. Россияне смогут открыть для себя красоту зимнего Алтая, впервые отправиться кататься на лыжах на Домбай или в путешествие по Крыму в межсезонье", — цитирует пресс-служба исполнительного директора компании Сергея Толчина.

По его словам, программа существенным образом поможет участникам отрасли в этот непростой для туризма год.

Ранее в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила журналистам, что спрос на вторую программу кэшбека мог бы вырасти на 50-60% по сравнению с первой – но в ситуации нового витка пандемии спрогнозировать его сложно.