"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осенне-зимний эпидемический период настораживают, проведённые весной мероприятия по подготовке, сейчас уже появилось две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. И я хочу сказать, что, по нашему мнению, ситуация управляемая и не требует введения ограничительных мер в экономике", — сказала Голикова на совещании с членами правительства, которое провёл президент РФ Владимир Путин.
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Голикова: ограничительных мер в экономике из-за коронавируса не требуется
МОСКВА. 14 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Ситуация с коронавирусом в стране настораживает, но введения ограничительных мер в экономике не требует, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.