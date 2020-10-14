"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осенне-зимний эпидемический период настораживают, проведённые весной мероприятия по подготовке, сейчас уже появилось две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. И я хочу сказать, что, по нашему мнению, ситуация управляемая и не требует введения ограничительных мер в экономике", — сказала Голикова на совещании с членами правительства, которое провёл президент РФ Владимир Путин.