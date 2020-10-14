"Сегодня совместными силами ОАТИ, Роспотребнадзора и полиции был проведен рейд на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима на территории аэропорта "Внуково" как пассажирами, так и сотрудниками аэропорта. В ходе контрольных мероприятий было выявлено 73 пассажира, у которых при себе отсутствовали средства индивидуальной защиты", — сказал он.

Незаметдинов уточнил, что по факту выявленных нарушений составлены протоколы об административных правонарушениях по части 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Данная статья предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей.