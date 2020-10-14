Ранее Комитет выступил инициатором соответствующего предложения. Первыми в перечень системообразующих организаций вошли крупные отели Петербурга — Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg, AZIMUT Hotel Санкт-Петербург, Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel Palace Bridge и Solo Sokos Hotel Vasilievsky.

Как уточнили в Комитете, для индустрии гостеприимства были разработаны специальные критерии, которые позволили организациям войти в перечень: выручка за календарный год не менее 850 млн. рублей, среднесписочная численность сотрудников не менее 175 человек и обязательное наличие свидетельства о присвоении "звездности".

При этом стандартные критерии для включения в перечень системообразующих предприятий значительно выше: выручка организаций должна составлять не менее 1 млрд. рублей за отчетный год, а количество сотрудников достигать 500 человек.

"Только в 2019 году суммарно в индустрии гостеприимства и смежных отраслях в высокий сезон было задействовано до 300 тыс. человек, а вклад отрасли в экономику Санкт-Петербурга составил 378,6 млрд. рублей. С учетом прямого и косвенного влияния туризма на несколько десятков отраслей, гостиничная индустрия может стать одним из драйверов восстановления экономики города после пандемии", — прокомментировал председатель Комитета Сергей Корнеев.

По его словам, включение объектов индустрии гостеприимства в список системообразующих организаций наравне с крупнейшими градостроительными предприятиями подтверждает важность туротрасли для Петербурга и подчеркивает ее значение в экономике города.