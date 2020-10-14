В том числе, 1,207 млн пассажиров было обслужено на внутренних линиях.

По словам представителя пресс-службы, основной причиной снижения пассажиропотока стали ограничения, введенные в целях предупреждения распространения коронавируса.

"При этом с августа наблюдается рост пассажиропотока на внутренних рейсах по маршрутам, минующим Москву, а в сентябре также рост и на международных маршрутах. Однако наметившийся позитивный тренд не способен кардинальным образом повлиять на итоги 9 месяцев", — отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что, несмотря на сложную для авиационной отрасли ситуацию, в аэропорту "Платов" в 2020 году открылись новые рейсы. Базовый перевозчик — авиакомпания "Азимут" — запустил два новых маршрута, в Екатеринбург и в Саратов.

Если говорить о направлениях внутри России, то, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, рейсы в Екатеринбург стали наиболее востребованными. Популярностью также пользовались рейсы в Симферополь, Сочи, Самару и Уфа.

Ростовский аэропорт с 3 августа возобновил отправку рейсов в города Турции. Тогда же "Платов" стал транзитным хабом для авиакомпаний, выполняющих международные рейсы из регионов России на турецкие курорты. По словам представителя пресс-службы, наиболее популярным из них является Анталья: с начала года и по 30 сентября на рейсах в этот город обслужено 178,8 тыс. человек, что, правда, на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-сентябре из "Платова" выполнялись регулярные и чартерные рейсы по 39 направлениям, в том числе по 15 международным. Больше всего пассажиров, 371,8 тыс. человек, перевезла базовая авиакомпания аэропорта — "Азимут".

Грузовой терминал аэропорта за 9 месяцев 2020 года обработал 3,27 тыс. тонн грузов и почты. При этом рост наблюдается в сегментах международных грузоперевозок, в том числе в страны СНГ, а также на рейсах в регионы России, за исключением Москвы. Объем перевезенных грузов на международных рейсах увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост — в 1,7 раза — показали грузоперевозки в страны СНГ. Причины — экспорт продукции сельскохозяйственных и промышленных предприятий, расположенных на юге России.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта составил 3,06 млн человек, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут", которая в 2019 году увеличила перевозки пассажиров через "Платов" в 1,8 раза, до 592 тыс. человек.

"Аэропорты регионов" группы "Ренова" объединяют аэропорты в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое, Саратове.