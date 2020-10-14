Так, с 20 октября рейсы по маршруту Грозный — Стамбул (им. Сабихи Гекчен) будет совершать авиакомпании Pegasus. Они будут выполняться ежедневно, время вылета 17:10 мск.

Кроме того, 25 октября авиакомпания "ЮТэйр" запускает рейсы по маршруту Грозный — Стамбул (Новый аэропорт), которые также будут выполняться ежедневно в 14:40 мск. 31 октября открывается новое международное авиасообщение по маршруту Грозный — Анталья. Рейсы будет также выполнять авиакомпания Pegasus, время вылета в 11:40 мск.

Рейсы в Анталью на первом этапе будут совершаться раз в неделю, по субботам. В дальнейшем, с марта 2021 года, планируется сделать их ежедневными.

В марте из-за пандемии коронавируса Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки. В августе власти разрешили возобновить полеты в несколько стран, включая Турцию, но только из нескольких городов. Грозный попал в список разрешенных городов вылета на прошлой неделе.