"Рейсы запланированы в рамках действия зимнего расписания до 25 марта 2021 года и будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах Boeing-737 в компоновке 189 пассажирских кресел", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в начале октября Nordwind получила допуск на полеты в Турцию из Калининграда соответствующим приказом Росавиации. На подготовку нового направления полетов авиакомпании требуется определенное время для различных согласований с аэропортами и службами воздушного движения.

В настоящее время из Калининграда в Турцию чартерные рейсы выполняют авиакомпании Royal Flight и Azur Air.

"Храброво" стал принимать международные рейсы с 24 августа. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

По итогам 2019 года "Храброво" увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2,369 млн человек.