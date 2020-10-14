"Председателем правительства Михаилом Мишустиным с учетом решений оперативного штаба подписано распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами: Сербия, Куба и Япония", — сообщили журналистам в оперштабе в среду.

Рейсы по направлениям Москва — Белград будут осуществляться два раза в неделю, по направлению в Кубу: Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара также два раза в неделю, уточнили в оперштабе.

Полеты в Японию возобновятся 1 ноября, будут осуществляться три рейса в неделю: два рейса Москва — Токио и один рейс Владивосток — Токио.

Помимо этого, в оперштабе сообщили об увеличении количества рейсов по ранее возобновленным направлениям: по одному дополнительному рейсу в неделю будет летать из Москвы в швейцарские города Женеву и Цюрих. Кроме того, восстанавливается авиасообщение с Санкт-Петербургом с частотой один рейс в неделю: Цюрих — Санкт-Петербург — Цюрих и Санкт-Петербург — Женева — Санкт-Петербург.

До четырех рейсов увеличивается частота полетов из Москвы на Мальдивцы (Велана), возобновляется авиасообщение с Абу-Даби (ОАЭ) с частотой два рейса в неделю на взаимной основе.

До трех рейсов в неделю увеличивается частота полетов по направлению Минск — Москва (было два рейса в неделю).