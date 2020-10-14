«2020 год стал годом парадоксов. С одной стороны, индустрия туризма никогда не переживала такого локдауна, такого масштабного удара, который нанес коронавирус. С другой стороны, в России никогда не было таких мер поддержки туризма», — сказала Ломидзе.

Она назвала эти меры поддержки «беспрецедентными». «Я имею ввиду, главным образом, программу кэшбека. Кроме того, никогда не было поддержки чартерных рейсов на тех направлениях, которые вообще не рассматривались как массовые туристические, несмотря на то, что Байкал — мечта каждого второго россиянина. Не было такой материальной поддержки в виде грантов, которые сейчас запустил Ростуризм. Решение о введении с начала 2021 года электронной визы для граждан 52 стран – это тоже решение этого года», — пояснила эксперт.

«По оценке наших аналитиков, именно эта парадоксальная ситуация способствует тому, что рынок до сих пор находится в устойчивом положении. Это положение нельзя назвать устойчиво блестящим, но, как видим, у нас нет ни закрытия туркомпаний, не происходит банкротств», — констатировала Ломидзе.

По ее словам, постановление правительства об отсрочке исполнения обязательств туроператоров – это важнейшее, краеугольное решение, которое способствовало стабилизации в отрасли. «Все это в комплексе говорит о том, что рынок сейчас стабилен, и мы стабильно входим в 2021 год, надеясь на то, что ситуация с распространением коронавируса пойдет на убыль, и мы начнем выход на докризисные, привычные обороты и показатели», — добавила исполнительный директор АТОР.

«Но пока это только надежды. Вся отрасль, как и туристы, ориентируется, прежде всего, на краткосрочное планирование, на твердое стремление выжить и выйти на новый уровень, имея такую поддержку как со стороны регулятора, правительства, так и со стороны туристов, потому что они тоже проявляют определенное понимание», — заключила Ломидзе.