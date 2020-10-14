"Это пока сложно сейчас прогнозировать. Если бы была стабильная ситуация с коронавирусом, и не было бы риска закрытия определенных регионов, то спрос был бы выше на 30-40% по сравнению с первой акцией. А оптимистический прогноз – рост на 50-60%", — сказала она журналистам в среду.

По мнению эксперта, в текущей ситуации скорее следует ждать волнообразного спроса.

"Ситуация будет напрямую будет зависеть от распространения коронавируса и информационного поля", — заметила Ломидзе.

Программа кешбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,5 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбеком. Второй этап распродажи туров с кэшбеком пройдет с 15 октября по 5 декабря.