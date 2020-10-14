"Особенность этого сезона – отсутствие глубины продаж, она в среднем составляет 10-14 дней. Туристы опасаются планировать даже на месяц вперед, поскольку сейчас вновь растет число заболевших. В то же время, есть интерес к новогодним турам – вип-размещение и дорогостоящие варианты уже раскуплены", — сказала она журналистам в среду.

Ломидзе добавила, что в число самых популярных направлений у россиян на Новый год вошли Краснодарский край и Турция – в первую очередь, Стамбул и Анталья.

"Турция — одно из немногих доступных зарубежных направлений. Есть также Мальдивы, ОАЭ, Белоруссия, Казахстан, Великобритания и Швейцария. Но о потоке в эти страны говорить не приходится в силу разных ограничений. В частности, в ОАЭ и на Мальдивы нет чартерных рейсов, а регулярных очень мало, и они дорогие. А Белоруссия с сегодняшнего ввела требование о предоставлении отрицательного теста на Covid-19", — отметила эксперт.

По ее мнению, продажи туров оживятся после старта второго тура программы кэшбека – учитывая, что программа стала значительно более лояльна и интересна потребителям.

Вторая распродажа туров по России с кэшбеком пройдет с 15 октября по 5 декабря. В программе участвуют поездки от двух ночей, ограничений по минимальной стоимости проживания нет, а кэшбек составляет 20%. В поездку в рамках программы нужно отправиться до 10 января – таким образом, она захватит новогодние праздники.