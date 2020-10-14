«Если сформировать топ-5 в целом по рынку самых продаваемых направлений в организованном сегменте, то это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Турция, Ставропольский край. На данный момент лидеры выглядят так», — сказала Ломидзе.

Она отметила, что объем продаж на новогодние праздники пока не позволяет сформировать окончательную картину.

«Выстраивая это рейтинг, мы опирались на количество запросов, на прогнозы самих туроператоров и на те цены, которые выставлены перечисленными городами и регионами. После запуска акции кэшбека за туры по РФ картина станет яснее, но я подозреваю, что это рейтинг вряд ли изменится», — пояснила Ломидзе.

Программа кешбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,5 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбеком. Второй этап распродажи туров с кэшбеком пройдет с 15 октября по 5 декабря.