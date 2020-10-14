"Сезон оказался в целом лучше, чем прогнозировали перед его началом. На массовых направлениях регионы не досчитались 30%. Но, по оценке наших экспертов, это успех, они ожидали падения на 50-70%", — сказала она журналистам.

Ломидзе добавила, что, по предварительным итогам, Краснодарский край с начала года посетило около 9 млн туристов, Крым – около 5 млн. Турпоток в Калининград по сравнению с прошлым годом даже вырос — к концу года он может составить 1,7 млн туристов (в 2019 году было 1,3 млн).

"Другие направления в России, которые раньше рассматривались как экзотические и нишевые, – туда в этом году полетели чартеры, что удешевило поездки. Речь о Бурятии, Алтае. Там прирост от месяца к месяцу, если сравнивать июль и август, порядка 5-10% по сравнению с прошлым годом", — сообщила она.

По словам Ломидзе, внутри регионов количество туристов также выросло. Например, жители Самарской, Астраханской, Ленинградской областей путешествовали по своим регионам чаще, чем годом ранее.

"Таким образом, последствия коронавируса во внутреннем туризме в России в этом сезоне отчасти удалось преодолеть благодаря множеству усилий, в том числе Ростуризма", — заключила она.