Начальная (максимальная) цена контракта составляет 883 млн 563,6 тыс. рублей.

Победителю предстоит поставить необходимое оборудование для пассажирской подвесной канатной дороги EL6 пропускной способностью 2400 чел/час. Подвижной состав канатной дороги должен состоять из десятиместных гондол с подогревом сидений, внутренним освещение LED и откидными окнами.

Также предусмотрена поставка оборудования для пассажирской подвесной кресельной канатной дороги EL3, пропускной способностью 2000 чел/час.

Прием заявок на участие завершится 29 октября, их рассмотрение и оценка назначены на 3 ноября.

ОАО "КСК" создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает около 15 км трасс различной сложности и семь подъемников.