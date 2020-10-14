"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 14 тыс. 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3585 (25,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября, и за две недели вырос до 14 тыс. случаев.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4 тыс. 573, 52 человека скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 340 тыс. 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 23 тыс. 205 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 039 тыс. 705 человек, в том числе 7 тыс. 920 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.