"Робинзон Турс" — российское представительство крупного венгерского туроператора Robinson. По оценке экспертов, он обслуживал до 50% российского турпотока в Венгрию. Эта компания в мае объявила о банкротстве, которое по заявлению владельцев стало следствием остановки международного туризма из-за пандемии коронавируса.

Туроператор был исключен из реестра приказом Ростуризма от 7 июля "в связи с представлением заявления о прекращении туроператорской деятельности". Как отмечалось ранее, такая формулировка не предполагает использование фингарантий для выплат туристам: страховым случаем признается уход с рынка только в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам о реализации турпродукта.

Несмотря на это, "Робинзон" в своем письме туристам предложил им обращаться за выплатами в страховую компанию "Лексгарант", с которой у него был заключен договор страхования ответственности на 50 млн рублей.

"В связи с ситуацией к финансовому уполномоченному обратились несколько клиентов "Робинзон Турс". Служба запросила у страховщика документы, необходимые для изучения дел, и 13 октября вынесла решение, признав отсутствие признаков страхового случая", — сообщила Тюрина со ссылкой на страховщика.

Она добавила, что в "Лексгарант" поступили заявления по 453 турам, которыми не смогли воспользоваться в общей сложности 797 человек. Общая стоимость оплаченных услуг составила 51 044 079 рублей. При этом анализ финансовых документов показал, что в бухгалтерском учете туроператора не отражена сумма 21 118 950 рублей, хотя туристы предоставили страховой компании подтверждения оплаты.

По-прежнему остается открытым вопрос, почему Ростуризм исключил "Робинзона" из реестра, зная, что у него есть неисполненные обязательства перед туристами.

"По информации страховщика, из предоставленных Ростуризму официальных документов туроператора следовало, что его финансовое положение не вызывает сомнений. То есть денежных средств на счетах компании хватало на исполнение всех обязательств перед туристами без привлечения фингарантий", — сказала Тюрина.

Пострадавшим туристам "Лексгарант" посоветовал подавать в суд на "Робинзон Турс".