Соответствующее решение утверждено постановлением правительства от 13 октября 2020 года №591. Документ официально опубликован в среду, и тогда же вступает в действие.

Постановлением "предусматривается обязать иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, прибывших из стран, не включенных в перечень, при пересечении государственной границы Республики Беларусь иметь оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее 72 часов до даты пересечения госграницы республики", — говорится в комментарии к документу.

Сотрудники погранслужбы Белоруссии получат право контролировать наличие такого медицинского документа у иностранцев (в пунктах пропуска, в которых погранконтроль осуществляется таможенными органами, это будут делать должностные лица таможни).

Ранее Минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19, по прибытии из которых гражданам нужна обязательная двухнедельная самоизоляция. В настоящее время в этом перечне 100 стран.