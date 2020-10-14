"Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 тыс. работ.", — сообщила пресс-служба нацпарка.

Россия стала победителем этого крупного международного конкурса снимков дикой природы впервые. Конкурс проводится Музеем естественной истории уже 56 лет.

Фотография под названием "Объятия" показывает момент, в котором редчайший амурский тигр обнимает вековую пихту.

"Это не похожая ни на что сцена, уникальный взгляд на интимный момент в глубине волшебного леса", — отметил председатель жюри конкурса Роз Кидман Кокс, слова которого приводятся в сообщении.

По словам представителей музея естественной истории, фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, "вселяет надежду". Британские эксперты отметили, что благодаря уникальной эмоциональной силе фотографии людям напоминают о красоте мира природы и общей ответственности за его защиту.

В пресс-службе "Земли леопарда" отметили, что Горшков по совету сотрудников нацпарка установил камеру с датчиком движения у дерева с запахами, шерстью тигра, следами когтей.

"Без профессионализма сотрудников "Земли леопарда", которые идеально знают территорию нацпарка, получение этого снимка было бы невозможным", — отмечают в пресс-службе.

"Фотограф года в дикой природе" — крупнейший в мире конкурс фотографии дикой природы, который проводит с 1964 года британский Музей естественной истории.

Каждый год в музее проводится выставка фотографий-победителей, которая позже экспонируется по всему миру.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей. В национальном парке "Земля леопарда" на юго-западе Приморья зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. Здесь самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока.