"Мы часто слышим, что люди заразились ковидом во время посещения торгового центра или поездки в общественном транспорте. Введением ограничительных мер мы создаем условия для безопасного посещения общественных мест. Наша задача — усилить меры безопасности, создать условия для безопасного посещения таких объектов, соблюдения мер профилактики", — приводятся в сообщении слова Кобзева.

Ограничения касаются работы предприятий общественного питания, санаторно-курортных организаций, детских оздоровительных лагерей, магазинов непродовольственных товаров, учреждений культуры, искусства, спорта, отдыха и развлечений, фитнес-центров, плавательных бассейнов, кинотеатров.

В частности, согласно новому указу губернатора о введении режима повышенной готовности в связи с ситуацией распространения COVID-19, заведения общепита могут работать до 23:00 по местному времени; допускается работа магазинов непродовольственных товаров площадью не более 800 кв. м с отдельным уличным входом; музеи и зоопарки могут проводить индивидуальные и групповые экскурсии не более пяти человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5-2 м; бассейны и кинотеатры могут работать при условии заполнения плавательной чаши и кинозала посетителями не более 50% от установленной нормы.

"Приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также спа-салонов, соляриев и саун", — говорится в сообщении.

По последним данным оперативного штаба региона, в области зарегистрировано 20 тыс. 918 случаев COVID-19. Выздоровели 17 тыс. 854 пациента, скончались от коронавирусной инфекции 279 человек.