"Пандемия COVID-19 нарушила нашу повседневную жизнь по многим аспектам. Ограничения в области передвижения создали для некоторых из наших сограждан трудности в том, что касается пути на работу, в учебные заведения или к своим близким. Это указывает на наш общий долг обеспечить координацию всех мер, влияющих на свободу передвижения, и предоставить нашим согражданам всю информацию, в которой они нуждаются, когда принимают решение о передвижении", — заявил председательствующий в Совете ЕС германский госминистр по делам Европы Михаэль Рот.

Как объясняют в Брюсселе, эти рекомендации направлены на устранение фрагментации в подходах государств-членов к данной проблеме. Они предлагают усиление прозрачности и предсказуемости действий властей для граждан и предприятий.

Рекомендации базируются на принципе, что "любая ограничительная мера для свободного передвижения в целях защиты общественного здоровья должна быть пропорциональной и недискриминационной". Кроме того, такая мера должна отменяться, как только это позволит эпидемиологическая ситуация.

Государства-члены должны каждую неделю предоставлять Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) следующие данные: число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней, количество тестов по выявлению COVID-19 за последнюю неделю на 100 тыс. населения, процент тестов с позитивным результатом за последнюю неделю.

На основании этих данных ECDC будет публиковать каждую неделю карту Европейского союза с разбивкой государств на регионы, чтобы помочь властям стран ЕС принимать соответствующие решения.

Зоны по степени инфицирования COVID-19 на этой карте будут отмечаться следующим цветным кодом: зеленым, оранжевым и красным цветами, каждый из которых будет связан с количеством заражений коронавирусом на 100 тыс. населения и процентом положительных тестов на 100 тыс. жителей.

Вводится также серый цвет для зон, по которым мало информации или где осуществляется недостаточное количество тестов.

В рекомендациях подчеркивается, что государства-члены ЕС не могут ограничивать свободное перемещение людей в зеленые зоны или из них. При введении ограничений должно учитываться эпидемиологическое различие между красными и оранжевыми зонами, чтобы применять пропорциональные меры.

Государства-члены ЕС в принципе не должны отказывать во въезде гражданам других стран Евросоюза. В случаях, когда власти того или иного государства ЕС считают необходимым введение ограничений, они могут потребовать от приезжих из красных, оранжевых, серых, но не зеленых, зон либо отправиться на карантин, либо провести тестирование по прибытии.

При этом путешественникам должна быть предоставлена возможность предъявить тест, проведенный до их приезда.

Страны ЕС могут также потребовать, чтобы въезжающие на их территорию лица заполнили формуляры с указанием своего местоположения. В связи с этим предлагается разработать общий европейский формуляр для повсеместного использования в Евросоюзе.