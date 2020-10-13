По словам главы Химок Дмитрия Волошина, в каждом зале будет дежурить минимум 3 волонтера, они будут работать в несколько смен и будут подсказывать пассажирам всю необходимую информацию.
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что к работе волонтёрами будут привлекаться жители из соседних от аэропорта муниципалитетов, а также сотрудники аэропорта.
Приобрести маски пассажиры могут в аптеках или вендинговых автоматах, расположенных во всех терминалах.
"В терминалах B, D и E для всех пассажиров, улетающих в зарубежные страны, с 20 июля проводится экспресс-диагностика на COVID-19. В связи с повышенным спросом на услугу, у пунктов тестирования ранее возникали очереди до 3 часов. Сейчас число стоек регистрации на сдачу анализов увеличили с 2 до 17, и среднее время тестирования теперь занимает до 25 минут", — отмечают в пресс-службе.