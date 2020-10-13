"К контролю за соблюдением масочного режим в аэропорту Шереметьево подключат 200 волонтеров, которые будут напоминать и указывать пассажирам на неукоснительное ношение средств индивидуальной защиты. Волонтеры будут работать в зонах прилёта и вылета, работу волонтеров обеспечат муниципалитеты Подмосковья совместно с аэропортом. Также персонал аэропорта должен напоминать противоэпидемиологические требования всем пассажирам", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова.

По словам главы Химок Дмитрия Волошина, в каждом зале будет дежурить минимум 3 волонтера, они будут работать в несколько смен и будут подсказывать пассажирам всю необходимую информацию.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что к работе волонтёрами будут привлекаться жители из соседних от аэропорта муниципалитетов, а также сотрудники аэропорта.

Приобрести маски пассажиры могут в аптеках или вендинговых автоматах, расположенных во всех терминалах.

"В терминалах B, D и E для всех пассажиров, улетающих в зарубежные страны, с 20 июля проводится экспресс-диагностика на COVID-19. В связи с повышенным спросом на услугу, у пунктов тестирования ранее возникали очереди до 3 часов. Сейчас число стоек регистрации на сдачу анализов увеличили с 2 до 17, и среднее время тестирования теперь занимает до 25 минут", — отмечают в пресс-службе.