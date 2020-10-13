"Приказ, подписанный министром транспорта РФ (министр транспорта РФ Евгений Дитрих — ИФ), был опубликован 13 октября на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу 24 октября 2020 года", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что соответствие пункта пропуска через государственную границу проектной документации на строительство, а также наличие соответствующего оборудования и техническое оснащение зданий, необходимых для организации пограничного, таможенного и других видов контроля было подтверждено Актом межведомственной комиссии от 9 июля 2020 года.

Ранее пункт пропуска в аэропорту "Гагарин" работал по временной схеме, которая позволяла обслуживать не более одного международного рейса в неделю, а также рейсы малой бизнес-авиации на нерегулярной основе.

Аэропорт "Гагарин" построен в районе села Сабуровка примерно в 30 км от Саратова. Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 млн пассажиров в год возведен на деньги холдинга "Аэропорты регионов", его инвестиции составили 7,7 млрд рублей, сообщается на сайте "Гагарина". Создание аэродрома, в том числе, взлетно-посадочной полосы длиной 3 км, финансировало государство (заказчик строительства — Росавиация), на это было выделено 7,2 млрд рублей. Еще 2,4 млрд рублей потратила Саратовская область на подъездную дорогу, электросети, газо- и водопровод.

Первый регулярный рейс аэропорт принял 20 августа. Старый аэропорт Саратова "Центральный", который находится в черте города, закрыт.